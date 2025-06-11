السليمانية.. الشرطة تعتقل متهمين اثنين بالقتل في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة السليمانية باقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين ارتكبا جريمة قتل في مدينة أربيل وهربا إلى المحافظة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بناء على قرار من القاضي المختص قامت مفارز شرطة مكافحة الإجرام التابعة للمديرية باعتقال متهمين اثنين بالقتل.

وأوضح البيان أنه بعد صدور أوامر إلقاء قبض بحق المتهمين من قبل مديرية شرطة أربيل، قامت قوات الشرطة على الفور بإجراء التحقيقات وتمكنت من إلقاء القبض على المتهمين.

وأضاف أنه تم خلال العملية ضبط سيارة من طراز "كيا" كان المتهمان قد استخدماها للهروب، لافتاً إلى أن التهمين هما كل من (ف. م. ح) من مواليد 1981 و(ع. م. ح) من مواليد 1985 وهم محتجزان استناداً للمادة 405 من قانون العقوبات العراقي.

وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المتهمين لمفرزة من مديرية شرطة محافظة أربيل.