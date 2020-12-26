السليمانية.. السيّاح يحركون الأسواق الراكدة

شفق نيوز/ استعادت الأسواق في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان جزءاً من عافيتها بفضل حركة السياحة رغم الأزمة المالية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا وخفض قيمة الدينار.

وقال ريباز محمود، وهو صاحب متجر لبيع العسل، لوكالة شفق نيوز إن "الحركة تنشط في السوق تدريجياً رغم أننا نمر بركود اقتصادي بسبب خفض قيمة الدينار".

وتابع بالقول، "لكن مجيء السياح الى المدينة حرك الأسواق، وهو ما يبشر بتحسن الأوضاع مستقبلاً".

ويعاني العراق بما فيه إقليم كوردستان أزمة مالية خانقة جراء تراجع أسعار النفط، الذي يشكل مصدر الإيرادات شبه الوحيد، بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم منذ مطلع العالم الجاري.

وكانت تداعيات الأزمة مضاعفة في إقليم بعدما قطعت بغداد رواتب موظفي الإقليم منذ نيسان/أبريل الماضي جراء خلافات بشأن تصدير النفط.

وقال دانا حمه كريم وهو صاحب متجر لبيع البقالة لوكالة شفق نيوز إن "شراء الخضر والفواكة والاستعداد لأيام رأس السنة نشطت حركة السوق، إذا كان للسياح دور في عودة نشاط الأسواق".

وأشار إلى أن "أغلب أهالي السليمانية أثر عليهم الوضع المالي الصعب، مما انعكس على القوة الشرائية لدى الناس".

وعبر كريم عن أمله بأن تسرع حكومة الإقليم لحل مسألة رواتب الموظفين لعودة النشاط إلى الأسواق.