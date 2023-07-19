السليمانية.. السيطرة على حريق كبير في مراعٍ طبيعية وغابات برزنجة

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة الغابات والبيئة في السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عن السيطرة على حريق أتى على 100 دونم من الحشائش والمراعي الطبيعية والغابات في حدود قرى ناحية برزنجة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه بتاريخ 18 تموز/ يوليو الجاري وردت انباء عن اندلاع حريق في حدود قريتي "ماياوا ومورياس" في ناحية برزنجة، مبينا ان مفرزة من مركز شرطة غابات برزنجة توجهت على الفور الى المكان المحدد.

واضاف انه فور وصول المفرزة تمكنت بالتعاون من اسايش برزنجة والشرطة وشعبة الغابات والمراعي الطبيعية في ناحية برزنجة وكذلك اهالي القريتين المذكورتين من السيطرة على الحريق خلال ثلاث ساعات واطفائه.

واشار البيان الى ان الخسائر الناجمة عن الحريق تقدر باحتراق اكثر من 100 دونم من المراعي والحشائش الطبيعية والاشجار الطبيعية، لافتا الى ان اسباب الحريق مجهولة وان المتابعة مستمرة للتوصل للاسباب.