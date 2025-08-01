السليمانية.. السيطرة على حريق في فندق سياحي بلا إصابات (صور)

شفق نيوز- السليمانية

أفادت مديرية الدفاع المدني في السليمانية، مساء الجمعة، باندلاع حريق في جزء من أحد الفنادق السياحية داخل المدينة، مؤكدةً عدم وقوع خسائر بشرية جراء الحادث.

وقال المتحدث باسم المديرية، آرام علي، لوكالة شفق نيوز: "أبلغنا عند الساعة 9:20 مساءً باندلاع حريق في أحد الفنادق السياحية، وفوراً تحركت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحريق".

وأضاف علي، أن "الفرق تمكنت بعد جهود كبيرة من السيطرة على الحريق بالكامل، وتم إخلاء النزلاء من الفندق دون تسجيل أية إصابات أو خسائر مادية تُذكر".

وأشار إلى أن "أسباب الحريق ما تزال مجهولة حتى الآن، وتم تشكيل فريق تحقيق خاص لمعرفة ملابساته، وستُعلن نتائجه حال اكتمال التحقيقات".