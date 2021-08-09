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السليمانية.. السياح يقبلون على شراء الصناعات الكوردية الفلكلورية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-09T08:36:50+0000
السليمانية.. السياح يقبلون على شراء الصناعات الكوردية الفلكلورية

شفق نيوز/ تشهد الصناعات الكوردية الفلكلورية في مدينة السليمانية رواجا من السياح العرب والأجانب وخاصة ما يخص الازياء منها. الحقائب ذات الالوان الزاهية تجذب محبي المظهر الانيق من الرجال والنساء.

آرام سعيد احد اصحاب محال بيع وصناعة الحقائب في سوق السليمانية يقول لوكالة شفق نيوز؛ إن "عودة الفلكلور الكوردي الى الواجهة من جديد في ظل رغبة السياح والأجانب إلى تجديد الماضي بالحاضر".

وأضاف سعيد؛ أن "السجاد المطرز والحقائب الملونة اصبحت رائجة اليوم والطلب عليها يزداد، فنحن نعمل على صناعة وبيع الحقائب ذات القياسات المختلفة الرجالية منها والنسائية تتميز بقوتها وجمالها وألوانها المتنوعة التي تناسب جميع الاعمار".

وأشار إلى أن أسعار الحقائب تتفاوت ما بين 15 الف دينار الى 50 الفاً، وهي مناسبة قياسا بما يتوفر في الاسواق والتي تصنع من الجلد أو المواد البلاستيكية".

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