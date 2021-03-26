السليمانية.. الزرادشتيون يحتفلون بمولد نبيهم (صور)

شفق نيوز/ احتفل أتباع الديانة الزرادشتية، يوم الجمعة، بميلاد نبيهم زرادشت في معبد منظمة ياسنا بمدينة السليمانية بحضور جمع من أتباع الديانات الأخرى.

وقالت ممثلة الديانة الزرادشتية في إقليم كوردستان آوات حسام الدين لوكالة شفق نيوز، "يصادف اليوم عيد ميلاد نبينا زرادشت أريان العظيم الذي يصادف 6 خاك بالتقويم الزرادشتي لشهر نوروز الموافق في 26 مارس".

وأضافت، "نحتفل اليوم في معبد الزرادشتية بمدينة السليمانية بحضور سرايا زرادشتيان ومجلس الزرادشتية الاعلى"، مردفة "يسعدني حضور أتباع الديانات الاخرى من المسيحين والصابئة والمسلمين".

وأشارت حسام إلى أن "هذا يدل على ان كوردستان مهد التعايش السلمي في الشرق الاوسط والعراق، ولا فرق بين الديانات؛ فأولا الانسان ومن ثم الوطن والدين".