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السليمانية.. الدفاع المدني يعلن تفاصيل "انفجار الكافتريا" ويسجل 5 إصابات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-03T10:44:08+0000
السليمانية.. الدفاع المدني يعلن تفاصيل "انفجار الكافتريا" ويسجل 5 إصابات

شفق نيوز/ كشفت مديرية الدفاع المدني في السليمانية، اليوم الأحد، تفاصيل حادث الانفجار الذي حصل في "كافتريا كستانه" في شارع سالم وسط المدينة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني ريكان جمال، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز من أمام الكافتريا، إن "الحادث كان بسبب تسريب غاز وعدم السيطرة من قبل العمال على قفل الطوارئ الذي كان على الموظفين تعليقه لمنع الحادث"، موضحا ان "انفجار الأنبوب الناقل للغاز ادى الى اصابة عاملين بجروح طفيفة تم نقلهم لمستشفى شار والا ووضعهم الصحي مستقر".

واضاف ريكان، انه "خلال مجيء فرق الدفاع المدني لإبداء المساعدة تعرض ثلاثة من منتسبي الدفاع المدني للاختناق بسبب استنشاق الغاز".

وبين ريكان، ان "الحادث وقع في تمام الساعة العاشرة والربع ولم يخلف اضرارا جسيمة سوى في قسم المطبخ والمخبز".

وأشار المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني، إلى ان "مثل هذه الحوادث واردة في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة لكن الأمر يتطلب إجراءات صحيحة ومنظمة لمواجهتها في حينها".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أفاد مصدر امني لوكالة شفق نيوز بوقوع انفجار في كافتريا وسط المدينة تسبب باصابة عاملين وثلاثة من منتسبي الدفاع المدني باختناق.

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