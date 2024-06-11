السليمانية.. "الحدّادون" يحتجون على ارتفاع إيجار محالهم بنسبة 800% (صور)

شفق نيوز/ تجمع العشرات من أصحاب محلات الحدادة في حي هوانه في السليمانية اليوم الثلاثاء، أمام رئاسة بلدية السليمانية احتجاجا على زيادة أجور محلاتهم بنسبة تصل إلى 800٪.

وقال آسو علي ممثل المحتجين خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "نحو (2000) ألفي صاحب محل من المهن المختلفة يعانون منذ ثلاثة أعوام من مشكلة زيادة أجور المحلات بنسبة تصل إلى 800٪"، مشيرا الى ان "الايجار كان سابقا هو (500) دينار للمتر الواحد والآن وصل إلى (4000) دينار للمتر الواحد وهذه زيادة كبيرة جدا".

وأضاف "اننا ومنذ ثلاث سنوات نتواصل مع الجهات الرسمية ولا يوجد حل سوى الوعود وقد التقينا بمستشار السيد نائب رئيس الوزراء ووعدنا بإيصال صوتنا للسيد قوباد طالباني لحل المشكلة من مجلس الوزراء لكن الموضوع ظل عالقا لغاية الآن".

وبين كذلك؛ أنه جلس مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني قبل عامين وقد امر الاخير بحل المشكلة لكن كذلك بقيت المشكلة عالقة.

بدوره؛ أكد ستار حسين وهو صاحب احد المحلات في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ أن "ارتفاع الإيجارات كان جنونيا بالنسبة لنا وهذا لايمثل عدلا ومن الممكن أن نتقبل زيادة بنسبة 20٪ او 50٪ او حتى 100٪ او اكثر بقليل، لكن لا أن تصل الزيادة لنسبة 800٪ هذا شيء مجحف بحقنا وبحق عوائلنا".

وأوضح أنهم يعانون من ارتفاع رسوم كافة الخدمات الحكومية، مشيرا الى ان حركة السوق لا تتلائم مع هذا الارتفاع الإيجارات والرسوم.

وطالب المحتجون من رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني ونائب رئيس حكومة إقليم كوردستان التدخل الجدي الفوري ومتابعة التوجيهات والقرارات التي تصدر منهم لحل هكذا مشاكل يقع ضحيتها نحو 20 ألف مواطن.