السليمانية.. الجامعة الأمريكية تحتفل بتخريج أكثر من 200 طالب (صور)

شفق نيوز/ انطلقت اليوم الأحد، مراسم حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الجامعة الأمريكية في مدينة السليمانية، بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في السليمانية، ووزيري التربية والتعليم ومحافظ السليمانية، وعدد آخر من كبار المسؤولين، وجمع غفير عوائل الطلبة.

وقال هلكوت الحلبي مسؤول العلاقات في الجامعة الأمريكية في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إن "حفل تخرج الدورة الثالثة عشر أقيم بحضور رسمي وشعبي كبيرين في حرم الجامعة الأمريكية في السليمانية".

وأضاف أن "المراسم تضمنت أكثر من 200 خريج بشهادة البكالوريوس وشهادة الماجستير، في أقسام الادارة والاعلام والعلاقات الدولية والحاسبات والهندسة".

وبين أن "الحفل شهد تفاعلا كبيرا من قبل الطلبة وذويهم بمناسبة تخرجهم وحصولهم على الشهادة الجامعية والعليا".