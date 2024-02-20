السليمانية.. الاسايش تعتقل متهمين اثنين بالاتجار بالبشر (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت جهاز اسايش (أمن) إقليم كوردستان في السليمانية، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على اثنين من المشتبه بهم في تهريب البشر.

وجاء في بيان للاسايش ورد لوكالة شفق نيوز، إن مديرية أمن المنافذ بالتنسيق مع مديرية التحقيق التابعة لجهاز الاسايش، تمكنت من إلقاء القبض على 7 أشخاص، تم تهريبهم داخل سيارة ومحاولة نقلهم بطريقة غير قانونية.

واوضح البيان، ان قوات الاسايش وبعد المراقبة والمتابعة وبقرار من قاضي تحقيق الاسايش تمكنت يوم 19 شباط الجاري من إلقاء القبض على متهمين اثنين وبحوزتهما سيارة من نوع تويوتا هيلوكس من دون أوليات وبلوحة أرقام عسكرية مزورة، حاولا تهريب ونقل سبعة اشخاص اجانب، لافتا إلى مصادرة سلاح غير مرخص وجميع جوازات سفر المتهمين الذين اجتازوا الحدود بشكل غير قانوني.

واضاف البيان انه تم حالياً احتجاز المشتبه بهم بموجب قانون منع الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 في إقليم كوردستان.