السليمانية.. الاسايش تعتقل عنصرين من أعضاء تنظيم داعش

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش السليمانية بإقليم كوردستان، اليوم السبت، عن تمكن قواتها من اعتقال ارهابيين اثنين في عمليتين منفصلتين في مدينة السليمانية.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان قوات اسايش الإقليم وبالتنسيق مع مديرية اسايش السليمانية وبعد جمع المعلومات الدقيقة ومتابعة أماكن المطلوبين، وبعد استحصال موافقة قاضي تحقيق الاسايش تمكنت في عمليتين منفصلتين في مدينة السليمانية من اعتقال المتهمين الارهابيين (س أ ص) و(ف ح م) ليلة 25 آب الجاري.

واشار البيان الى ان احد الارهابيين سبق وان تعرض للجروح في صفوف تنظيم داعش الارهابي، لافتا الى ان الارهابيين محتجزان الان بأمر القاضي استنادا الى المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب وتم تسليمهما الى القضاء.