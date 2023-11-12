السليمانية.. الاسايش تعتقل ثلاثة متهمين قاموا بزراعة الحشيشة والاتجار بها

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الاسايش في محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاحد عن اعتقال عصابة متكونة من ثلاثة أشخاص قاموا بزراعة الحشيشة في قضاء شهرزور لغرض الاتجار بها.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان مديرية اسايش (امن) شهرزور وبالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات، تمكنت من اعتقال عصابة متكونة من ثلاثة اشخاص في مدينة حلبجة قاموا بزراعة نبات من نوع الماريجوانا (الحشيش) والاتجار بها.

وأضاف البيان ان قوات الاسايش وفي اطار مساعيها المستمرة لاعتقال المتاجرين بالمواد المخدرة ومنع تعاطيها وانتشارها كونها تلحق الضرر بالمجتمع ولها تأثيرات سيئة، وبعد المراقبة والحصول على معلومات دقيقة واستحصال امر من قاضي تحقيق الاسايش قاموا باكتشاف حقل لزراعة مادة الماريجوانا المخدرة داخل مدينة حلبجة، لافتا الى ان المتهمين قاموا بزراعة 65 نبتة مخدرة بهدف الاتجار بها.

وتابع انه بعد هروب المتهمين وفي عملية امنية ناجحة استطاعت قوات الاسايش من القاء القبض على العصابة المتكونة من ثلاثة اشخاص، وضبطت كمية كبيرة من المواد المخدرة المعدة للبيع، مبينا انه بحضور قاضي تحقيق الاسايش تم اتلاف جميع النباتات المزروعة في الحقل بشكل علمي.

ونوه البيان الى ان المتهمين الان محتجزون استنادا الى المادة السادسة والعشرين من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مشيرا الى ان التحقيقات معهم مستمرة.