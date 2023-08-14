السليمانية.. الاسايش تعتقل ثلاثة متهمين بالإرهاب

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الاسايش في إقليم كوردستان، اليوم الإثنين، أنها تمكنت في عمليتين منفصلتين من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالإرهاب من المنتمين لتنظيم داعش.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انها تمكنت بالتنسيق مع مديرية اسايش السليمانية ومديرية اسايش غرب السليمانية من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالارهاب بعد تلقي معلومات استخبارية من الاجهزة الامنية الاتحادية بشأن وجود ثلاثة متهمين مطلوبين وفقا للمادة الرابعة ارهاب وطالبت بإلقاء القبض عليهم.

واوضح البيان ان القاء القبض على هؤلاء المتهمين الثلاثة جرى في عمليتين منفصلتين، مبينا ان العملية الاولى جرت في الثاني من شهر آب الجاري من قبل مديرية آسايش اقليم كوردستان بالتنسيق مع مديرية اسايش السليمانية ومديرية اسايش غرب السليمانية وتم خلالها اعتقال المتهمين المطلوبين (م ع ع) و(م ج م).

وأضاف البيان؛ أن العملية الثانية جرت يوم امس الأحد 13 آب الجاري وقامت بها مديرية العمليات في جهاز الاسايش بالتنسيق مع مديرية اسايش السليمانية وتم خلالها إلقاء القبض على المتهم المطلوب (س ح ع)، لافتا الى ان هذا المتهم كانت مهمته في صفوف تنظيم داعش الارهابي هي نقل وتوزيع أموال وممتلكات الكورد الايزيديين في منطقة سنجار.