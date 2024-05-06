السليمانية.. الاسايش تطيح بسبعة "دواعش" بينهم أميران

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن اعتقال 7 ارهابيين دواعش، مؤكدة ان من بين هؤلاء المعتقلين اميران.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة ومراقبة مستمرة من قبل قوات مديرية العمليات في اسايش السليمانية وبعد استحصال قرار قاضي تحقيق الاسايش، تمكنت في عمليتين ناجحتين في 20 / 4 و3 / 5 من اعتقال سبعة ارهابيين منتمين لتنظيم داعش في مدينتي السليمانية وحلبجة، لافتا الى ان هؤلاء اجتازوا حدود اقليم كوردستان بشكل غير قانوني بهدف الوصول الى مدن الوسط والجنوب العراقي.

واوضح البيان انه بعد المتابعة والتحقيقات الدقيقة قامت مديرية العمليات في الاسايش وبعد الحصول على معلومات موثوقة من التحالف والقوات الامنية العراقية ورفع بصمات المتهمين ظهر انهم مشتركون جميعا في العديد من العمليات الارهابية وان اثنين من المعتقلين لهما منصب امير في تنظيم داعش الارهابي واخر خبير في مجال تصنيع وزرع العبوات الناسفة.

واضاف البيان ان جميع المعتقلين مطلوبون وفقا للمادة الثانية ارهاب وان التحقيقات في ملفاتهم مستمرة.