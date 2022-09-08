السليمانية.. الاسايش تطيح بتاجري مواد مخدرة وتفشل خطة للاتجار بها

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش (امن) محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن تمكنها من إفشال خطة للاتجار بكمية كبيرة من المواد المخدرة، مؤكدة الاطاحة بتاجري مواد مخدرة في عملية خاصة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه استمرارا للجهود والنشاطات التي تقوم بها مديرية اسايش محافظة السليمانية لمواجهة المواد المخدرة والمتاجرين بها وفي عمليتين منفصلتين تم ضبط كمية ١٦ كلغم من المواد المخدرة من نوع الترياق.

واشار البيان الى انه في العملية الأولى وبعد الحصول على معلومات دقيقة وبمتابعة من قوات الاسايش وبأمر قضائي في ٢٩ من شهر تموز الماضي وفي كمين محكم تم ضبط كمية ١٦ كلغم من مادة الترياق المخدرة كانت مخبأة داخل غطاسات ماء، لافتا الى انه تم ايضا القاء القبض على المتهم المدعو (أ ك ج) من مواليد ١٩٩٣ اربيل.

وأضاف أن المتهم كان يستقل سيارة من طراز شيري، مبينا انه اعتقل في سيطرة مدخل مدينة السليمانية ووفقا للمعلومات فإن تلك المواد تم جلبها من خارج إقليم كوردستان.

وتابع البيان انه في عملية منفصلة ونشاط آخر قامت قوات الاسايش وبعد تحقيقات دقيقة في معبر باشماخ الحدودي وفي ٣١ تموز الماضي تم اعتقال متهم من قاطني مدينة بوكان في كوردستان ايران ومن اصل كوردي ويدعى (م م أ) وهو من مواليد ١٩٧٠ ومتزوج، لافتا الى ان المتهمين كانا ينويان نقل الترياق من مدينة السليمانية الى خارج اقليم كوردستان.

واوضح البيان انه تم اعتقال المتهمين بأمر قضائي واستنادا على المادة ٢٥ من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتم ضبط المواد المخدرة.