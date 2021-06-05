السليمانية.. افتتاح معرض لـ"معاقين" استذكارا لمديرهم الراحل (صور)

شفق نيوز / افتتح في مدينة السليمانية، يوم السبت، معرض خاص للراحل المهندس المدني (الشيخ نوري شيخ رضا كويك البرزنجي) رئيس مؤسستي جمعية ونادي روژ لذوي الاحتياجات الخاصة.

وجاء ذلك في بادرة استذكار ووفاء من ذوي الاحتياجات الخاصة لمدير جمعيتهم "روژ".

وقال مدير علاقات وإعلام جمعية روژ، دلير شيخ جبار، لوكالة شفق نيوز، "اليوم نحيي ذكرى وفاة الراحل المهندس الكبير والإنسان الخلوق الشيخ نوري رضا البرزنجي قبل عام، بافتتاح معرض فني للرسم يعبر عن شخصيته المحبوبة والانسانية لذوي الاعاقة, وووقفة تأبينية وتكريمية لعائلته التي قدمت الكثير لهذه الشريحة المهمة في المجتمع".

وأضاف شيخ جبار، أن "الشيخ نوري كان له دور رائد في التنمية والشعور بالمسؤولية تجاه من يحتاجون الى وقفة شجاعة لهؤلاء المعاقين من كوردستان إلى العراق ككل دون تفرقة وكان جسر تواصل للجميع".

من جانبه، أوضح عمر سرابي، أحد الفنانين المشاركين بالمعرض لوكالة شفق نيوز، أن "ذوي الاحتياجات الخاصة يرون اليوم في تلك الابتسامة الجميلة لقدوتهم في هذه الصور التي رسموها".

وتابع سرابي، "أقل ما يُعبر فيه عن حزننا وامتنانا لهذا الرجل الطيب الكبير بالانسانية والخلق وقدم كل ما نحتاج إليه من دعم وتشجيع لنواصل مسيرتنا في الحياة الصعبة التي كنا نعانيها بسبب اصابتنا بالعوق".

والراحل من مؤسسي جمعية ونادي روژ للمعاقين وعضو الشبكة التنمية المستدامة وتجمع معوقي العراق وعضو اللجنة البارالمبية الكوردستانية.

وهو من أسس منظمة خاصة بحقوق ذوي الاعاقة وتأهيلهم وتمكينهم علميا وعمليا, وشارك في الكثير من المؤتمرات والندوات الدولية والاقليمية لنشر حقوق المعاقين في العراق.