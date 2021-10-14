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السليمانية.. افتتاح مركز متخصص بالامراض السرطانية "الاول من نوعه"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-14T08:46:08+0000
السليمانية.. افتتاح مركز متخصص بالامراض السرطانية "الاول من نوعه"

شفق نيوز/ أعلنت صحة محافظة السليمانية في اقليم كوردستان، يوم الخميس، قرب افتتاح مركز خاص بالامراض السرطانية بعد إتمام جميع المستلزمات الإدارية الخاصة بالمشروع.

وقال معاون مدير صحة السليمانية هيرش سليم، لوكالة شفق نيوز، إن "الخطط اللازمة لافتتاح مركز تخصصي لأمراض السرطان تم وضعها من فترة طويلة من قبل المديرية العامة لصحة المحافظة".

وأضاف أن "الكشوفات الخاصة بالمشروع تم تقديمها إلى وزراة الصحة، وهي بدورها قدمت كل تلك الكشوفات لرئاسة الوزراء ".

وأشار إلى أن "افتتاح هذا المركز سيساعد مستشفى هيوا كثيراً، لأنه يعد مركز متخصصاً لتشخيص المرض"، مؤكداً أنه "سيسهم كذلك في تقليل العبء على المصابين في السليمانية وعدد من المحافظات العراقية".

وبين أن "زيادة مظاهر تلوث البيئة والتغييرات المناخية ساهمت وبصورة بكبيرة في زيادة حالات الإصابة بالسرطان، مايستدعي اتخاذ اجراءات احترازية بهذا الشأن".

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