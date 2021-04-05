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السليمانية.. افتتاح قسم خاص لإجراء فحص كورونا بـ3 آلاف دينار فقط

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-05T09:59:55+0000
السليمانية.. افتتاح قسم خاص لإجراء فحص كورونا بـ3 آلاف دينار فقط

شفق نيوز/ افتتح اليوم الاثنين، قسم خاص لفحص فيروس كورونا في مستشفى الشهيد هيمن لاستيعاب أكثر من 400 حالة يوميا.

وقال صباح نصر الدين مدير صحة السليمانية في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن اليوم تم افتتاح قسم خاص لفحص فيروس كورونا في مدينة السليمانية مجهز باحدث الاجهزة الصحية والمختبرات والأشعة بدوام 24 ساعة لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، داعيا كافة المواطنين بالتقيد بالتعليمات الصحية لتجنب المرض.

وأضاف نصر الدين؛ أن "اللجنة العليا هي من تحدد استمرار القرارات التي اتخذت مسبقا من عدمها حسب التقارير التي ترسل إليهم من وزارة الصحة في الإقليم"، مشيرا إلى أن "موضوع المساجد والمدارس وقرار الغلق هو لعدم تفشي المرض والحد منه وهو لمصلحة المواطن أولا".

ولفت إلى أن "التخصيصات المالية لمواجهة فيروس كورونا كانت 3 مليار دينار، غير انها تقلصت الى مليار ونصف المليار دينار"، مطالبا "حكومة الاقليم بان تخصص 10 مليار لهذا العام لمواجهة كورونا".

الجدير بالذكر؛ ان القسم مخصص لفحص الحالات المشتبه بهم والمصابين باعطاء الفحوصات المختبرية والاشعة والادوية بكلفة 3 الاف دينار فقط.

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