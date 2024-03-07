السليمانية.. افتتاح خط إنتاجي جديد لصناعة الأدوية وتوطينها داخل العراق

شفق نيوز/ افتتح وزير الصحة الاتحادي صالح الحسناوي، يوم الخميس، خطاً إنتاجياً جديداً لشركة "Pioneer" لصناعة الأدوية في السليمانية، للإسهام في تعزيز الإنتاج المحلي.

وقال الحسناوي خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية بحضور وزيريّ الصحة والتجارة ورئيس هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "هذا الخط الإنتاجي الجديد سيسهم في توطين الصناعة الدوائية وتحقيق الأمن الدوائي داخل العراق".

وأضاف أن "دعم هذا المصنع والمصانع الوطنية الأخرى يتم من خلال البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتوطين الصناعات بمختلف اختصاصاتها، ويتعلق يهمنا كوزارة الصحة هو توطين الصناعة الدوائية والمستلزمات والأجهزة الطبية".

وبين أن "هذا المصنع يمثل نقلة نوعية من حيث التكنولوجيا ونوعية الأدوية التي تصنع لوزارة الصحة والقطاع الخاص"، مؤكداً أن "مجموعة عقود شركة (Pioneer) لوزارة الصحة الاتحادية لعام 2022 بلغة 23 مليار دينار، وارتفعت في العام 2023 إلى 86 مليار دينار، ونتوقع أن تتضاعف خلال العام الحالي بعد افتتاح الخط الإنتاجي الجديد الخاص بالمغذيات".

وأشار الحسناوي إلى أن "مساهمات المصنع في القطاع الخاص كانت واضحة، والشركة تعد المصنع الدوائي الوحيد والأول الذي يصدر الدواء لخارج البلاد إلى سلطنة عمان والأمارات العربية المتحدة، وبعد افتتاح الخط الإنتاجي الجديد سيتم تصدير الدواء للأردن كذلك".

وتعهد الحسناوي لجميع الشركات الاستثمارية بأن "الحكومة الاتحادية ستقدم التسهيلات كافة لكل مستثمر يرغب في توطين أي نوع من أنواع الصناعة داخل البلاد، وبالنسبة لوزارة الصحة الاتحادية الأبواب مفتوحة للجميع".

وتأسست شركة "Pioneer" لصناعة الأدوية عام 2008 في السليمانية، وهي شركة عراقية تقوم بتصنيع وتوزيع وترويج مجموعة من الأدوية الجنسية عالية الجودة في بداياتها ثم بدأت بإنتاج مختلف أنواع الأدوية المرخصة والتي تغطي المجالات العلاجية الرئيسية.