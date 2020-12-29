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السليمانية .. اغلاق أكثر من 1000 مكان تجاري وفرض 325 مليون دينار غرامات

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-29T10:13:32+0000
السليمانية .. اغلاق أكثر من 1000 مكان تجاري وفرض 325 مليون دينار غرامات

شفق نيوز/ أعلن قائممقامية محافظة السليمانية يوم الثلاثاء عن اغلاق أكثر من 1000 مكان ومحل تجاري لم تلتزم بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، مشيرا الى فرض غرامات تخطت 300 مليون دينار عراقي على تلك الاماكن.

وقال قائممقام المحافظة آوات محمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن القائممقامية زارت 66 الفا، و751 مكانا خلال الاشهر الـ12 الماضية من العام الحالي، وسجلت 5763 مخالفة.

واضاف انه تم فرض غرامات مالية ما قيمته 325 مليونا، و440 الف دينار عراقي على تلك الاماكن التي لم تلتزم بالتعليمات مع اصدار انذار لـ4515 مكانا آخر.

وتابع محمد بالقول ان تم ضبط واتلاف 950 طنا من المواد الغذائية، والبضائع المنتهية الصلاحية، مشيرا الى اغلاق 1053 مكانا ومحلا تجارياً.

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