السليمانية.. اعتماد الآلية الإلكترونية في تجديد الرخص الاستثمارية

شفق نيوز/ قررت الحكومة المحلية في محافظة السليمانية، يوم الأربعاء، اعتماد الآلية الإلكترونية في تجديد الرخص الاستثمارية.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مبنى ديوان قائممقامية السليمانية بحضور رئيس مجلس محافظة السليمانية ازاد محمد أمين ونائب محافظ السليمانية ليلى علي وقائممقام السليمانية وعدد من الدوائر ذات العلاقة لمناقشة تسهيل وتقليل الروتين الحاصل في منح إجازات العمل وتجديدها كما تم التطرق إلى أبرز المشاكل التي تعتري العملية وسبل تقليلها"، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأشار البيان إلى "ضرورة اعتماد الطريقة الإلكترونية في تجديد الرخص الاستثمارية وتقليل الأعباء على المستثمرين".

وأكد رئيس مجلس محافظة السليمانية ازاد محمد أمين دعمه لكل الإجراءات التي من شأنها تسهل مهمة المستثمرين في المحافظة