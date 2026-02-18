السليمانية.. اعتقال 6 نساء بتهمة الإخلال بالآداب العامة

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مديرية شرطة السليمانية، مساء اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على ست نساء بناءً على شكاوى ومخاوف تقدم بها عدد من المواطنين، في إحدى المناطق الواقعة غربي المدينة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز مركز شرطة عربت التابع لقسم شرطة المناطق/ الجهة الغربية، تمكنت من اعتقال المتهمات وهن كل من: (ب، ق، ش) من مواليد 1991، و(د، ح، ت) من مواليد 2003، و(س، خ، ب) من مواليد 2007، و(ش، أ، ف) من مواليد 1998، و(گ، ع، س) من مواليد 1993، و(ب، ع، ب) من مواليد 1990.

وبينت أن عملية الاعتقال جرت على طريق عربت – السليمانية، بالقرب من علوة السليمانية، وذلك بتهمة "التصرف بشكل غير لائق والتسبب بإزعاج للمواطنين"، بحسب البيان.

وأشارت إلى أنه تم تنظيم محاضر تحقيق بحق المتهمات، وجرى توقيفهن بقرار من قاضي التحقيق وفق أحكام المادة 240 من قانون العقوبات العراقي، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة معهن.