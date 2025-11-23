السليمانية.. اعتقال 4 متهمين بإطلاق النار على مواطن

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مديرية أسايش السليمانية، يوم الأحد، إلقاء القبض على المتهم بحادثة إطلاق النار التي وقعت ظهر يوم أمس في المدينة، إلى جانب ثلاثة من معاونيه.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حادثاً وقع ظهر يوم السبت داخل مدينة السليمانية، إثر خلاف اجتماعي، حيث أقدم أحد المواطنين على إطلاق النار من سلاح مسدس باتجاه شخص آخر، ما أسفر عن إصابته بثلاث طلقات وفراره من الموقع".

وأضافت أن "فرق أسايش السليمانية باشرت على الفور التحقيق وإجراء المتابعة الميدانية، وتم إلقاء القبض على المتهم الرئيسي وثلاثة من معاونيه المتورطين في الحادث بناءً على قرار قاضي التحقيق".

وأشارت أسايش السليمانية إلى أن "المتهمين خضعوا لأوامر القبض الصادرة وفق المادة 405/31، وما تزال التحقيقات جارية لاستكمال ملفهم القانوني".