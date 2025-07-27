السليمانية.. اعتقال 4 أجانب بتهمة سرقة محال بيع الذهب

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، يوم الأحد، عن القبض على أربعة متهمين بسرقة عدد من محال الذهب في أسواق المدينة، فيما بينت أنهم عرب الجنسية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً من أصحاب محال بيع الذهب تقدموا بشكاوى رسمية إلى شعبة مكافحة الإجرام في السوق المركزي، أفادوا فيها بتعرض محالهم لسرقات".

وأضاف البيان أنه "بناءً على أوامر قضائية، باشرت القوات الأمنية بعمليات التحري والمتابعة، وتمكنت في نهاية المطاف من تحديد هوية المتهمين وإلقاء القبض عليهم بالتعاون مع مفرزة السوق المركزي وشعبة مكافحة الإجرام في مديريتنا".

وأشار إلى أنه "أثناء إلقاء القبض على المتهمين، تم ضبط كمية من الذهب المسروق بحوزتهم، إضافة إلى مركبة استخدمت في تنفيذ عمليات السرقة".

ولفت البيان إلى أن "المتهمين الأربعة يحملون جنسية إحدى الدول العربية، وكانوا قد دخلوا إلى الإقليم بصفة سياح، وقاموا خلال الأيام الماضية بالتردد على الأسواق ومحال بيع الذهب، حيث استغلوا انشغال أصحاب المحال وتمكنوا من سرقة كميات من المصوغات الذهبية".

وختم البيان بالقول إن "المتهمين (أ.هـ.م - أ.هـ.م - م.ي.م - ع.م.ع) تم توقيفهم بقرار من القاضي المختص وفق المادة 446 من قانون العقوبات العراقي، والتحقيقات مستمرة تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء".