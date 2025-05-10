السليمانية.. اعتقال 4 تجار مخدرات غالبيتهم إيرانيون بحوزتهم 10 كغم "كريستال"

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة الآسايش في إقليم كوردستان، يوم السبت، عن تنفيذ عملية أمنية أسفرت عن اعتقال أربعة متهمين بتجارة المواد المخدرة وضبط كمية كبيرة من مادة "الكريستال" المخدرة في مدينة السليمانية.

وذكرت المؤسسة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات في محافظة أربيل، تمكنت من تنفيذ عملية نوعية أدت إلى القبض على أربعة من تجار المخدرات وضبط عشرة كيلوغرامات من مادة الكريستال".

وأضافت أن "المتهمين كانوا يعتزمون تهريب الكمية المضبوطة إلى محافظة دهوك"، مشيرة إلى أن "الموقوفين الأربعة محتجزون حالياً بأمر قضائي، ثلاثة منهم يحملون الجنسية الإيرانية، بينما الرابع من سكان إقليم كوردستان".

وأكدت مؤسسة الآسايش في ختام بيانها استمرار جهودها بـ"التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، ضمن إطار مكافحة آفة المخدرات والتصدي لشبكات التهريب والتوزيع".