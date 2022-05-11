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السليمانية.. اعتقال 15 متسولاً بينهم "فتاح فال"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-11T18:58:54+0000
السليمانية.. اعتقال 15 متسولاً بينهم "فتاح فال"

شفق نيوز/ شنت شرطة السليمانية في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، حملة لاعتقال متسولين يتوزعون على شوارع وطرقات المحافظة أسفرت عن اعتقال 15 شخصاً احدهم يمارس خداع الناس تحت مسمى "فتح الفال وعمل الادعية".

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد ان سجل الكثير من المواطنين شكاوى من انتشار ظاهرة انتشار المتسولين في الاسواق والاماكن العامة والذين اصبحوا مصدراً لازعاج المواطنين، بدأت مفارز شرطة السليمانية بشن حملة لاعتقالهم"، مبينا أن "مفارز قسم الشرطة الاجرائية اعتقلت اليوم، 15 متسولا من بينهم واحد كان يمارس التحايل على المواطنين بحجة فتح الفال وعمل الادعية".

وأشار البيان إلى أن "الحملة التي تشنها شرطة السليمانية ستستمر لاعتقال المتسولين والاشخاص الذين يمارسون الدجل ويتحايلون على الناس باسم الادعية وفتح الفال".

يذكر ان شرطة السليمانية قامت في نشاط لها امس الثلاثاء باعتقال اربعة متهمات هاجمن مواطناً وسلبنه مبلغاً من المال.

 

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