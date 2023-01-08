السليمانية.. اعتقال نحو 700 متجاوز على البيئة والحيوانات خلال عام 2022

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة الغابات في السليمانية اليوم الأحد، عن احصائيات نشاطاتها خلال عام 2022، والمتضمنة اعتقال قرابة 700 متجاوز على البيئة والحيوانات والذي تسبب في تضرر أكثر من 1500 دونم من الأراضي.

وقال مدير اعلام مديرية شرطة غابات السليمانية العميد هيمن كمرخان خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ أن "خلال عام 2022 تم إلقاء القبض على (683) مواطنا قام بالتجاوز على البيئة والغابات والحيوانات البرية بينهم (110) ألقي القبض عليهم بتهمة قطع الأشجار".

وأضاف كمرخان أنه "تم ضبط (25) قطعة سلاح و(137) اطلاقة ، واحتجاز (15) مولدة كهرباء و(49) سيارة و (33) دراجة نارية وأكثر من (1000) كيس من الفحم.

واشار الى انه خلال العام الماضي تم تحرير العشرات من الحيوانات البرية فضلا عن تم تحرير مئات الأسماك الحياة من شبكات الصيادين بينما تم اصطياد 600 سمكة باحجام مختلفة.

وعن الأضرار الناجمة عن تلك الاعتداءات اكد مدير اعلام مديرية شرطة غابات السليمانية أنها تسببت في أضرار أكثر من (1500) دونم من الاراضي بين الحرق والإتلاف، كما أشار الى اصابة منتسبين أثناء أداء الواجب أحدهم في غابات دربنديخان والآخر في منطقة برزنج.

وأوضح ان كل من يتم إلقاء القبض عليه وما يتم ضبطه يسلم للجهات القضائية وهي المسؤولة حول آلية التعامل معه.