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بينهم مورد رئيسي.. اعتقال 8 من مروجي ومتعاطي المخدرات وضبط 5 كغم كريستال في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-20T17:58:17+0000
بينهم مورد رئيسي.. اعتقال 8 من مروجي ومتعاطي المخدرات وضبط 5 كغم كريستال في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية اسايش غرب السليمانية، اليوم الثلاثاء، اعتقال تاجر وخمسة متعاطي مخدرات في  المحافظة، فيما ضبط اعتقل جهاز مكافحة الإرهاب في اقليم كوردستان اثنين من تجار المخدرات بحوزتهما 5كغم من الكريستال.

وقالت مديرية أسايش غرب السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،  إنها اعتقلت ستة من المشتبه بهم خلال الأيام العشرة الماضية في السليمانية، لمنع انتشار المخدرات ومن أجل مجتمع سليم.

وبحسب البيان فإن أحد المتهمين ويدعى (م، ب، س) تاجر مخدرات من سكان (قلادزه) ومعظم المخدرات التي تم نقلها من رانيه وقلادزه إلى منطقة جمجمال كانت من خلاله.

والمتهمون الخمسة الآخرون من متعاطي المخدرات، اثنان منهم كورديان من كوردستان الشرقية وسكان كرمانشاه، مشيرا الى أن الاثنين الآخرين من سكان منطقة جمجمال والخامس من كركوك.

وبحسب قرار قاضي تحقيق جمجمال  تم توقيف المتهمين وفق المادتين (26، 30) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في اقليم كوردستان من قبل دائرة المخدرات في اسايش غرب السليمانية.

إلى ذلك، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في اقليم كوردستان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان قوات المديرية العامة لجهاز مكافحة الإرهاب بمنطقة رابرين تمكنت، بعد جمع معلومات استخبارية مفصلة، من القبض على اثنين من تجار المخدرات في المنطقة.

واضاف البيان انه تم ضبط خمسة كيلوغرامات من المخدرات الكريستال بحوزتهما.

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