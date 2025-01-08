السليمانية.. اعتقال "مثيري الفوضى" في تظاهرة أصحاب السيارات غير المرخصة

شفق نيوز/ كشف مصدر في مؤسسة الأمن بمحافظة السليمانية، يوم الأربعاء، اعتقال عدد من "مثيري الفوضى" في تظاهرة أصحاب السيارات غير المرخصة في المدينة.

وشهدت احتجاجات نظمها أصحاب السيارات غير المرخصة أمس الثلاثاء توترًا كبيرًا، حيث لجأت القوات الأمنية إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، بعد تصعيد الموقف من قبل بعض المشاركين.

وأفاد المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز بأن "التحقيقات مستمرة مع المعتقلين الذين حاولوا إثارة الفوضى وتعطيل النظام العام"، مشيرًا إلى أن "الإجراءات المتخذة جاءت وفقًا للمادة 10 من قانون التظاهر في الإقليم".

وأضاف المصدر أن "حملة ضبط السيارات غير المرخصة مستمرة، وستتم ملاحقة أي شخص يحاول استغلال المظاهرات لإثارة الفوضى أو تعطيل النظام العام".

وتؤكد الأجهزة الأمنية التزامها بالحفاظ على الأمن والاستقرار في الإقليم، مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات أو محاولات لزعزعة النظام العام، مشددة على أن أي تصعيد أو خرق للقوانين سيقابل بإجراءات صارمة.

وتأتي هذه الأحداث في سياق حملة أطلقتها سلطات الإقليم للحد من ظاهرة السيارات غير المرخصة، والتي تُعتبر "مصدرًا للتجاوزات القانونية وأحيانًا للأنشطة غير المشروعة".

وشهدت السليمانية في الأيام الأخيرة سلسلة من الاحتجاجات نظمها أصحاب هذه السيارات، اعتراضًا على القرارات والإجراءات الأمنية المتعلقة بمنع تداول واستخدام السيارات غير المرخصة.