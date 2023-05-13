السليمانية.. اعتقال متهم استولى على 580 الف دولار من المواطنين عبر الاحتيال

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة السليمانية، اليوم السبت، أن فرقها تمكنت من اعتقال متهم استولى عبر الاحتيال على أكثر من 58 "دفتر" دولارات من المواطنين.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد أن تقدم مواطن بشكوى بأنه تعامل مع شخص ما ليجلب له أربعة كيلوغرامات من الذهب، في مقابل ان يدفع له 32 "دفترا" و6500 دولار أمريكي، مستدركا انه بعد إيداع الأموال هرب الشخص.

واشار البيان الى انه بعد المتابعة من قبل قوات الشرطة استطاع مركز شرطة سيوان من العثور على المتهم الهارب والقاء القبض عليه، لافتا الى ان التحقيقات اظهرت ان المتهم احتال بما مجموعه 58 "دفترا" من الدولارات والدفتر اصطلاح يطلق شعبيا على رزمة من 10 الاف دولار.

واضاف البيان ان خلال احدى العمليات ضبط 32 دفترا وستة الاف و500 دولار وفي عملية اخرى ضبط 20 دفترا و6 دفاتر من مواطن ثالث.

ونوه البيان ان المتهم كان يقبض المبالغ المشار اليها عبر حوالات وهو مطلوب قضائيا على خلفية عمليات الاحتيال الثلاث ، مشيرا الى ان المتهم يدعى (ب ع ع) من مواليد 1996 وهو محتجز الان استنادا على المادة 456 وان التحقيقات معه مستمرة.