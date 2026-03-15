السليمانية.. اعتقال قاتل "شاب سەروري" ومفاجأة بهويته

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر أمني، فجر الاثنين، بأن القوات الأمنية في محافظة السليمانية تمكنت من اعتقال المتهم الرئيسي بقتل شاب في حي "سەروري" بعد ساعتين من وقوع الحادث.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المتهم هو خال الضحية ويعمل عنصراً في إحدى الأجهزة الأمنية".

وأضاف المصدر أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادثة تعود إلى خلاف تعود جذور المشكلة إلى العام الماضي، بعد أن قام شقيق الشاب الضحية، بقتل شقيق المتهم (الخَال)".

وأكد المصدر أن "القوات الأمنية ألقت القبض على المتهم فور وقوع الحادثة، فيما تواصل الجهات المختصة إجراء تحقيقات مفصلة لكشف ملابسات الجريمة بالكامل".