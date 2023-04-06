السليمانية.. اعتقال قاتل ارتكب جريمته في احدى المحافظات الجنوبية

شفق نيوز / أعلنت مديرية اسايش محافظة السليمانية، اليوم الخميس، عن اعتقال مطلوب بجريمة قتل ارتكبها في إحدى المحافظات الجنوبية، فيما لفتت الى إعادة المتهم الى محافظته لمحاكمته.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "بعد ورود معلومات بتاريخ 2023/3/29 عن مواطن عربي يدعى (ح، ك،ح) متهم بقتل رجل في محافظة (المثنى) جنوب العراق وانتقل بعد ارتكاب جريمته الى السليمانية".

وأضاف البيان أن "قوات مديرية أسايش السليمانية بدأت على الفور بجمع المعلومات التفصيلية وتحديد مكان المتهم، وتمكنت في وقت قصير من القبض على الهارب و الاعتراف بجريمته".

وأشار البيان إلى أن "المتهم مطلوب بموجب المادة 406 من قانون العقوبات العراقي لقتله شخص وإصابة ثلاثة آخرين بسبب مشكلة اجتماعية"، مبينا أن "بعد انتهاء التحقيق وبسبب طبيعة الحادث ومكان وقوعه أعاده قاضي التحقيق أوراق التحقيق والمتهم إلى محكمة تحقيق (الوركاء) بمحافظة المثنى".