السليمانية.. اعتقال فتاة تبتز الرجال بصورهم الخاصة

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة السليمانية، يوم الثلاثاء، القبض على فتاة بتهمة الابتزاز الالكتروني.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارزها تمكنت من القاء القبض على فتاة في منطقة سيد صادق بمحافظة السليمانية، بتهمة الابتزاز الالكتروني"، مبينة أن الفتاة "كانت تقوم بتهديد شخص بنشر مقاطع مصورة خاصة له اذا لم يدفع لها مبالغ مالية".

واضاف البيان ان "المتهمة اعترفت بابتزاز عدة أشخاص بهذه الطريقة وطلب مبالغ مالية منهم".

واوضح البيان ان "المتهمة (ف.ر) من القومية العربية الساكنة في المحافظة، وهي موقوفة وفق المادة 2 من قانون سوء استخدام أجهزة الاتصال".