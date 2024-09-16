السليمانية.. اعتقال عصابة حفرت نفقاً تحت الأرض للوصول إلى آثار (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت قيادة مديرية الشرطة في السليمانية، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على عصابة مختصة بنبش المواقع الأثرية وبيع الآثار، في أحد أقضية المحافظة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قواتها في قضاء "سيد صادق" ألقت القبض على عصابة مكونة من أربعة أشخاص، بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار.

وبينت أن عملية الاعتقال جاءت بناءً على معلومات دقيقة عن نشاط العصابة التي كانت تعمل على حفر نفق داخل منزل للوصول إلى الآثار، وبدأت الشرطة تحقيقاتها ومراقبة العصابة بشكل مكثف، مما أسفر عن إلقاء القبض على المتهمين أثناء قيامهم بالجريمة.

وأوضحت أن المتهمين الأربعة هم: (أ. أ. أ، مواليد 2001)، و(ن. أ. أ، مواليد 1987)، و(م. أ. أ، مواليد 1981)، و(ح. أ. أ، مواليد 1990)، وتم توقيفهم وفقاً للمادة (24ف4) من قانون رقم 5 لعام 2021 الخاص بالآثار، بناءً على أوامر القاضي المختص.

وأشارت القيادة إلى أن التحقيقات ما تزال جارية معهم للكشف عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالقضية.

يُشار إلى أن العصابة كانت تحفر نفقاً في فناء أحد المنازل في أحد أحياء قضاء سيد صادق، بهدف الوصول إلى الآثار المدفونة في المنطقة.