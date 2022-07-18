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السليمانية.. اعتقال عصابة بحوزتها مخدرات و"أدوات تعاطٍ"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-18T14:54:23+0000
السليمانية.. اعتقال عصابة بحوزتها مخدرات و"أدوات تعاطٍ"

شفق نيوز / أعلنت مديرية شرطة السليمانية في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، القبض على عصابة مكونة من ستة أشخاص كان بحوزتهم مخدرات.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مكتب كوردستان التابعة لشرطة مكافحة الإجرام، وبالتعاون مع المكاتب الشرقية والغربية لشرطة مكافحة الإجرام، نفذت عملية إلقاء القبض".

وأضافت أن "بعد ورود معلومات للشرطة عن ستة متهمين بحوزتهم مخدرات ويعملون بشكل عصابة منظمة، قامت وحدات الشرطة على الفور بالبدء بالتحقيقات اللازمة ومتابعة المتهمين، واستطاعوا إلقاء القبض على أعضاء العصابة بالكامل".

ولفتت المديرية إلى أن "عند إلقاء القبض على المتهمين كانت بحوزتهم مخدرات وأدوات تستعمل لاستخدام المخدرات، بالإضافة لسلاح من نوع مسدس وأجهزة موبايل وأدوات أخرى تمت مصادرتها"، مشيرة إلى أن "المتهمين تم إلقاء القبض عليهم بقرار من القاضي حسب المادة 30 من قانون مكافحة المخدرات".

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