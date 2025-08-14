السليمانية.. اعتقال شقيقين أطلقا النار على جارهم

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مديرية أسايش (أمن) محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، مساء الخميس، اعتقال شقيقين أصابا شخصاً بجروح بعد إطلاقهما النار عليه إثر شجار اندلع بين الطرفين.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أنها اعتقلت شخصين متهمين بإطلاق النار في مركز مدينة السليمانية، موضحاً أنهما كل من (أ ع) و (م ع) وهما شقيقان تشاجرا مع جار لمحلهما يدعى (ع ع ص) وأطلقا عليه النار وأصاباه بجروح.

وأضاف البيان أن الجريح نقل على الفور إلى المستشفى وحالته الصحية مستقرة حالياً.

وأشار البيان إلى أن المتهمين محتجزان الآن بقرار من القاضي استناداً إلى المادة 406 من قانون العقوبات.