السليمانية.. اعتقال شخص يسرق اللوحات المرورية ويبيعها "فافون" 

شفق نيوز/ أعلنت مديرية آسايش غرب السليمانية، اليوم الاثنين، عن القبض على متهم بسرقة العلامات المرورية المنصوبة على جانبي طريق يربط بلدتين تابعتين للمحافظة.

وقالت المديرية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "معلومات وردت من أشخاص عبر السوشيال ميديا، تفيد بأن شخصاً يقوم بخلع العلامات المرورية المنصوبة على قارعة طريق ناحيتي شورش وسنكاو، وسرقتها"، مشيراً إلى "تشكيل فريق أمني واعتقال الشخص بعد مرور أقل من ساعة على دعوى المواطنين".

وبحسب البيان، فإن المتهم (ک،م،ع) الذي يسكن ناحية شورش التابعة لقضاء جمجمال، اعترف خلال التحقيق بجرمه، وكان يقصد بيع اللوحات المرورية كمادة المنيوم (فافون)"، مشيرا إلى مصادرة مركبته وضبط اللوحات التي خلعها وسرقها".