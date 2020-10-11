السليمانية .. اعتقال شخص افجع أسرته بقتل شقيقتيه

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية يوم الاحد ان مفارز شرطة النجدة في قضاء جمجمال القت القبض على شخص قام بقتل شقيقتيه.

وقالت المديرية في بيان اليوم ان مركز شرطة النجدة في القضاء المذكور القى القبض على شخص ضالع بقتل شقيقتيه في جمجمال.

واضاف البيان ان المتهم تم توقيفه بأمر من القاضي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، مشيرا الى ان التحقيقات لا تزال مستمرة معه.

هذا ولم يشر البيان الى سبب اقدام المتهم على هذه الفعلة الا ان السلطات في اقليم كوردستان والعراق كافة تخفي اسباب مثل تلك الحوادث التي تقع جراء مشاكل عائلية يرفض المجتمع الذي يغلب عليه الطابع العشائري البوح بها.

وكان مصدر في شرطة محافظة السليمانية قد ابلغ في مطلع شهر ايلول المنصرم وكالة شفق نيوز، بأن رجلا اقدم على قتل ابنتيه الا انه تبين ان الرجل ليس والد الفتاتين بل زوج والدتهما وانه لم تثبت التحقيقات لغاية الآن تورطه بهذه الجريمة.



