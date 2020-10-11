سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

السليمانية .. اعتقال شخص افجع أسرته بقتل شقيقتيه

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-11T10:53:17+0000
السليمانية .. اعتقال شخص افجع أسرته بقتل شقيقتيه

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية يوم الاحد ان مفارز شرطة النجدة في قضاء جمجمال القت القبض على شخص قام بقتل شقيقتيه.

وقالت المديرية في بيان اليوم ان مركز شرطة النجدة في القضاء المذكور القى القبض على شخص ضالع بقتل شقيقتيه في جمجمال.

واضاف البيان ان المتهم تم توقيفه بأمر من القاضي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، مشيرا الى ان التحقيقات لا تزال مستمرة معه.

هذا ولم يشر البيان الى سبب اقدام المتهم على هذه الفعلة الا ان السلطات في اقليم كوردستان والعراق كافة تخفي اسباب مثل تلك الحوادث التي تقع جراء مشاكل عائلية يرفض المجتمع الذي يغلب عليه الطابع العشائري البوح بها.

وكان مصدر في شرطة محافظة السليمانية قد ابلغ في مطلع شهر ايلول المنصرم وكالة شفق نيوز، بأن رجلا اقدم على قتل ابنتيه الا انه تبين ان الرجل ليس والد الفتاتين بل زوج والدتهما وانه لم تثبت التحقيقات لغاية الآن تورطه بهذه الجريمة.


related

السليمانية تشدد اجراءات حظر التجوال وتؤكد عدم تسجيل خروق امنية

Date: 2020-03-19 15:35:28
السليمانية تشدد اجراءات حظر التجوال وتؤكد عدم تسجيل خروق امنية

كوردستان تصادر عشرات الأطنان من البيض الايراني في معبر باشماخ

Date: 2019-08-18 13:14:16
كوردستان تصادر عشرات الأطنان من البيض الايراني في معبر باشماخ

السليمانية.. الكشف عن هوية أصحاب الجثث في "سيارة الجحيم"

Date: 2020-08-28 17:50:48
السليمانية.. الكشف عن هوية أصحاب الجثث في "سيارة الجحيم"

وفيات كورونا بالسليمانية ترتفع الى سبع حالات

Date: 2020-06-26 15:02:14
وفيات كورونا بالسليمانية ترتفع الى سبع حالات

إغلاق سوق العملة في السليمانية بعد يوم من إعادة فتحه

Date: 2020-04-13 13:30:42
إغلاق سوق العملة في السليمانية بعد يوم من إعادة فتحه

في السليمانية .. اصابة خمسة اشخاص بحادث اطلاق نار وانقلاب عجلة

Date: 2020-02-20 12:27:04
في السليمانية .. اصابة خمسة اشخاص بحادث اطلاق نار وانقلاب عجلة

العمال الكوردستاني يرد على الآسايش بشأن مقتل عنصرين له بالسليمانية

Date: 2019-10-22 14:55:35
العمال الكوردستاني يرد على الآسايش بشأن مقتل عنصرين له بالسليمانية

هزة ارضية محسوسة تضرب شمال شرق السليمانية

Date: 2019-08-03 14:52:52
هزة ارضية محسوسة تضرب شمال شرق السليمانية