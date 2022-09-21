السليمانية.. اعتقال شخصين هددا امرأة بنشر صورها الخاصة

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، اعتقال متهمين اثنين هددا امرأة بنشر صورها ومقاطع مصورة خاصة بها.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بعد أن سجلت امرأة شكوى لدى مركز شرطة سيتك اكدت فيها أن متهمين اثنين هدداها بنشر صور ومقاطع مصورة (فيديو) خاصة بها قامت مفارز المركز بالتحقيق من أجل العثور عليهما، مشيرا الى المفارز وبعد استحصال قرار من القاضي تمكنت من إلقاء القبض عليهما.

وأضاف البيان أن المتهمين هما كل من (و ن ر) وهو من مواليد١٩٩٧ و(هـ ج ج) من مواليد ١٩٩٢ وهما الان محتجزان بقرار القاضي استنادا إلى المادة الثانية من قانون إساءة استخدام أجهزة الاتصال، لافتا الى ان التحقيقات معهما مستمرة.