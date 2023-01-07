السليمانية .. اعتقال شخصين أحدهما قتل شاباً داخل مقهى والآخر احتال على فتاة بـ15 مليوناً

شفق نيوز/ اعلنت مديرية امن محافظة السليمانية (الآسايش)، يوم السبت، انه في اقل من ساعتين على مقتل شاب في احد الكافيتريات وسط مركز المحافظة ألقت القبض على مرتكب الجريمة.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه "بعد الساعة 7:30 من مساء أمس الجمعة تعرض شاب يُدعى ( ڕ ، خ ، ع ) داخل كافيتريا قرب جسر (خسرو خال) في شارع سالم، وهو عامل في تلك الكافيتريا إلى إطلاق نار من قبل شخص من سلاح نوع مسدس ليفارق الحياة على إثرها، مبينة أنه "بعد استحصال موافقة القاضي تم الشروع بالتحقيق في الحادث بدقة واتضح أن القاتل قد هرب خارج مدينة السليمانية.

وذكرت المديرية أن قواتها "تمكنت، وبالتعاون مع مديرية أمن كرميان، من اعتقال القاتل في أقل من ساعتين من وقوع الحادث والذي تبين ووفقا للتحقيقات الأولية انه ناجم عن مشكلة اجتماعية".

وكان مدير مركز طوارئ السليمانية سامان نادر قد صرّح، مساء أمس الجمعة، عن مقتل شاب في المحافظة برصاص مجهولين.

وقال نادر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً قتل في كوفي شوب برصاص مجهولين قرب جسر (خسرو خال) وسط السليمانية".

في غضون ذلك أفادت شرطة محافظة السليمانية في بيان اليوم، ان مفارز مركز شرطة "رزگاري" ألقت القبض على متهم بالاحتيال على فتاة وأخذ مبلغ مالي مقداره 15 مليون دينار، و500 الف دينار.

وأوضحت الشرطة في بيان لها اليوم، أنه بعد أن سجلت فتاة شكوى ضد متهم قام بالاحتيال عليها واخذ منها المبلغ المذكور، وتم التعرف عليها من خلال شبكة التواصل الاجتماعي، بدأت قوات الشرطة التحقيقات والتفتيش بعدها تمكنت من إحضار المتهم من أربيل إلى السليمانية في أقل من 24 ساعة وتم القبض عليه من قبل مركز شرطة "رزگاري" وتم حجز بعض الأموال التي كانت بحوزته.

وفي الوقت الراهن، أوقف القاضي المتهم المدعو (م، ف، ع المولود في العام 2003، وهو من سكان أربيل - سيداوا) وفق المادة 452 من قانون العقوبات العراقي والتحقيقات مستمرة معه.