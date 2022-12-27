السليمانية.. اعتقال سبعة اشخاص بتهمة أغتصاب فتاة

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال سبعة اشخاص بتهمة أغتصاب وخطف فتاة ونشر مقاطع مصورة لها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد ورود شكوى من احد الاشخاص لدى المديرية افاد فيها باختفاء ابنته، بدأت الشرطة تحقيقاتها وتبين لها بسبب انتشار مقطع فيديو في موقع التواصل الاجتماعي تيك توك هربت الفتاة من بيت ابيها خوفا.

واوضح البيان ان تحقيقات الشرطة ادت الى التمكن من اعتقال متهمين اثنين قاما بنشر المقطع المصور وبعد مدة قصيرة تمكنت الشرطة من العثور على الفتاة الهاربة وتبين انها قد خطفت خلال مدة اختفائها من قبل خمسة متهمين واحتجزت داخل شقة حيث تم الاعتداء عليها جنسيا من قبلهم.

وأضاف البيان الشرطة واصلت تحقيقاتها الى ان تمكنت من القاء القبض على المتهمين الاخرين وهم كل من (ب خ ن من مواليد 2005- م ر م من مواليد 2002 - م ن ق من مواليد 1999 - گ م م من مواليد 1988- ب ب ح من مواليد 1995- ج ع ح من مواليد 1993 - ر س س من مواليد 1989)، لافتا الى ان المتهمين المذكورين محتجزون بامر قضائي والتحقيقات معهم مستمرة بعد اقرارهم بالجرائم المنسوبة اليهم.

واشار البيان الى ان من الجدير بالذكر انه بعد العثور على الفتاة وبامر من القاضي تم ارسالها الى المستشفى لتلقي العلاج الطبي والفحوصات اللازمة، مضيفا ان القاضي امر كذلك بارسال الفتاة الى شعبة دار الايواء في السليمانية.