سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السليمانية.. اعتقال ثلاثة متهمين بالارهاب بعملية مشتركة للاسايش والاستخبارات والأمن الاتحادي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-31T17:45:32+0000
السليمانية.. اعتقال ثلاثة متهمين بالارهاب بعملية مشتركة للاسايش والاستخبارات والأمن الاتحادي

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش (أمن) محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الإثنين، أنها تمكنت بالتعاون مع المديرية العامة للاستخبارات والامن الاتحادي من اعتقال ثلاثة متهمين مطلوبين بتهم الارهاب في محكمة تحقيق نينوى. 

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه من اجل استتباب الامن والامان ونتيجة لجمع المعلومات والمراقبة الدقيقة وفي عملية مشتركة مع المديرية العامة للاستخبارات والامن الاتحادي تمكنت من اعتقال ثلاثة متهمين من أفراد عائلة واحدة مطلوبين وفقا للمادة 4 ارهاب من قبل محكمة تحقيق نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة الارهاب في نينوى. 

ولم يكشف البيان إلى أسماء المتهمين الثلاثة المعتقلين ولا العمليات التي قاموا بها ولا مكان اعتقالهم.

related

الآسايش تضبط العشرات من رؤوس الاغنام المهربة لإقليم كوردستان

Date: 2020-11-27 16:38:05
الآسايش تضبط العشرات من رؤوس الاغنام المهربة لإقليم كوردستان

"الأساييش" تنهي المرحلة الثانية من حملة مكافحة المخدرات في شمال وشرق سوريا

Date: 2021-02-23 15:00:51
"الأساييش" تنهي المرحلة الثانية من حملة مكافحة المخدرات في شمال وشرق سوريا

اسايش السليمانية تصدر توضيحاً حول مقتل شاب برصاص الأمن

Date: 2022-08-14 21:01:22
اسايش السليمانية تصدر توضيحاً حول مقتل شاب برصاص الأمن

سوريا.. افتتاح كلية لقوى الأمن الداخلي في الإدارة الذاتية

Date: 2021-06-03 20:03:17
سوريا.. افتتاح كلية لقوى الأمن الداخلي في الإدارة الذاتية

القبض على 6 ايرانيين بينهم امرأة بحوزتهم 15 كغم من المخدرات بإقليم كوردستان

Date: 2019-10-05 15:13:32
القبض على 6 ايرانيين بينهم امرأة بحوزتهم 15 كغم من المخدرات بإقليم كوردستان

الآسايش تضبط أكثر من 30 كغم من المخدرات في محافظة دهوك

Date: 2020-05-24 09:58:50
الآسايش تضبط أكثر من 30 كغم من المخدرات في محافظة دهوك

صورة .. الآسايش تضبط جهازاً لكشف الآثار والكنوز في محافظة السليمانية

Date: 2022-02-24 13:33:08
صورة .. الآسايش تضبط جهازاً لكشف الآثار والكنوز في محافظة السليمانية

الاسايش توقف عشرات الأشخاص المخالفين لحظر تجوال القامشلي

Date: 2020-11-29 17:31:59
الاسايش توقف عشرات الأشخاص المخالفين لحظر تجوال القامشلي