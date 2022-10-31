السليمانية.. اعتقال ثلاثة متهمين بالارهاب بعملية مشتركة للاسايش والاستخبارات والأمن الاتحادي

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش (أمن) محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الإثنين، أنها تمكنت بالتعاون مع المديرية العامة للاستخبارات والامن الاتحادي من اعتقال ثلاثة متهمين مطلوبين بتهم الارهاب في محكمة تحقيق نينوى.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه من اجل استتباب الامن والامان ونتيجة لجمع المعلومات والمراقبة الدقيقة وفي عملية مشتركة مع المديرية العامة للاستخبارات والامن الاتحادي تمكنت من اعتقال ثلاثة متهمين من أفراد عائلة واحدة مطلوبين وفقا للمادة 4 ارهاب من قبل محكمة تحقيق نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة الارهاب في نينوى.

ولم يكشف البيان إلى أسماء المتهمين الثلاثة المعتقلين ولا العمليات التي قاموا بها ولا مكان اعتقالهم.