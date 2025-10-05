السليمانية.. اعتقال تاجر مخدرات بحوزته 5 كغم "كريستال" في رابرين

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في جهاز أمن إقليم كوردستان، مساء اليوم الأحد، إلقاء القبض على تاجر مواد مخدرة في إدارة رابرين بحوزته 5 كيلوغرامات من مادة "الكريستال" كانت معدة لبيعها داخل الإقليم.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على معلومات دقيقة ومتابعة ميدانية مستمرة، وبموجب قرار قاضي التحقيق، نفذت قوة من جهاز الأمن (الآسايش) في إدارة رابرين بتاريخ 4 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على تاجر مخدرات بحوزته نحو 5 كيلوغرامات من مادة الكريستال (الأمفيتامين) كانت معدة للترويج والبيع داخل إقليم كوردستان".

وأضافت أن "المتهم تم توقيفه وفق المادة 25 من قانون مكافحة المخدرات والعقاقير العقلية، فيما لا تزال التحقيقات جارية معه لاستكمال ملفه القانوني وإحالته إلى القضاء المختص".