السليمانية.. اعتصام امام مكتب برلمان كوردستان بسبب "مشروع متلكئ" في كلار

شفق نيوز/ اعتصم عدد من مواطني قضاء كلار بادرة گرميان اليوم الخميس، أمام مبنى مكتب برلمان كوردستان في السليمانية احتجاجا على تأخير إنجاز مشاريع الطرق والمواصلات في كلار.

وقال أحمد كلاري وهو أحد المحتجين لمراسل وكالة شفق نيوز؛ إن "هدفنا من هذه الوقفة الاحتجاجية ونصب الخيم أمام مكتب برلمان الاقليم هو للضغط على أعضاء البرلمان للقيام بمسؤولياتهم ومتابعة تنفيذ مشروع طريق كلار- السليمانية الذي بدأ العمل به منذ عام 2012 وتوقف لدواع وأسباب مختلفة".

واضاف احمد؛ ان "العديد من مواطني ادارة گرميان راحوا ضحية هذا الطريق دون أن تقوم السلطات المعنية وبما فيها نواب محافظة السليمانية بأي شيء سوى الحديث عبر وسائل الإعلام".

واشار المحتجون الى استمرارهم بالاعتصام حتى ينجز العمل في المشروع بصورة انسيابية بعد توفير الأموال اللازمة لهم.

ويوم أمس؛ نظم عدد من ناشي قضاء، دربنديخان احتجاجا على تأخير إنجاز هذا الطريق فيما بين نائب رئيس مجلس محافظة السليمانية برزان شيخ محمد خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز ان هذا المشروع قد بدء العمل به منذ عام 2012 وتوقف عدة مرات بسبب الازمة المالية التي انتجها الخلاف مع بغداد وقطع حصة الاقليم من الموازنة اضافة الى تراجع اسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب جائحة كورونا وكل هذا لا يعني ان الحكومة غير مسؤولة لكن عليها ان تجد حل مناسب وسريع.

ومن المتوقع أن يحتاج المشروع الى اكثر من سنتين لإتمامه اذا بقي الحال كما هو عليه.

هذا ويذكر ان طريق كلار دربنديخان- السليمانية قد بدأ العمل به في العام 2012 وتوقف العمل فيه لمرات عديدة بسبب الازمة المالية وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 55٪.