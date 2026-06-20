السليمانية.. استئناف الحركة في منفذ باشماخ

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت إدارة منفذ باشماخ الدولي، يوم السبت، معالجة الخلل الذي أصاب النظام الإلكتروني في الجانب الإيراني من المنفذ، مؤكدة عودة حركة المسافرين والتبادل التجاري إلى طبيعتها.

وذكرت الإدارة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "المشكلة الفنية التي طرأت على النظام الإلكتروني في الجانب الإيراني من منفذ باشماخ الحدودي تمت معالجتها بشكل كامل".

وأضافت أن "حركة المسافرين والنشاط التجاري عبر المنفذ عادت إلى وضعها الطبيعي بعد انتهاء الخلل"، مشيرة إلى أن "العمل في المنفذ يجري حالياً بصورة اعتيادية".

وأشارت الإدارة، إلى أن "منفذ باشماخ الدولي يواصل استقبال المواطنين والمسافرين وفق أوقات الدوام المعتادة، من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً، كما كان معمولاً به خلال الأيام السابقة".

ويُعد منفذ باشماخ أحد أبرز المنافذ الحدودية بين العراق وإيران، ويشهد حركة نشطة للمسافرين والتبادل التجاري بين الجانبين.