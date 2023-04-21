السليمانية.. استئناف الحركة التجارية في منفذ باشماخ

شفق نيوز/ من المقرر استئناف الحركة التجارة بين إقليم كوردستان وإيران غدا بعد توقف دام 24 ساعة.

وقالت إدارة منفذ باشماخ الحدودي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه تم تعليق الأنشطة التجارية والجمركية لمدة 24 ساعة في اليوم الأول من عيد الفطر المبارك، لكن الأعمال ستعود إلى طبيعتها اعتبارًا من اليوم الثاني من عيد الفطر.

واضاف البيان انه "في غضون ذلك لم يتم تعليق حركة السياحة عند المعابر الحدودية بل كانت مستمرة خلال 24 ساعة الماضية".

ومنفذ باشماخ هو منفذ حدودي بري عراقي كبير في إقليم كوردستان العراق في محافظة السليمانية بقضاء بنجوين، المجاور لمحافظة كوردستان الإيرانية، تشرف عليه حكومة إقليم كوردستان.