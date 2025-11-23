السليمانية.. حالة إنذار في حقل كورمور الغازي بعد رصد طيران مسير (تحديث)

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر مطلع، مساء اليوم الاحد، بأن إنذاراً من النوع (ج) فُعّل داخل حقل كورمور الغازي في قضاء چمچمال بمحافظة السليمانية، بعد اقتراب طائرات مسيّرة مجهولة من أجواء ناحية قادر كرم ونقطة تمركز الحقل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "صافرات الإنذار دوت داخل الحقل عقب رصد حركة غير طبيعية لطائرة مسيرة مجهولة الهوية التي اقتربت من أجواء المنطقة”، مشيراً إلى أن “الفرق الفنية والأمنية داخل الحقل دخلت الملاجئ كإجراء احترازي”.

وأوضح المصدر أنه لم يتم تسجيل سقوط أي مسيّرة أو استهداف مباشر، كما لم تُنفذ القوات الأمنية عملية إسقاط لأي جسم طائر حتى لحظة إعداد الخبر، مؤكداً أن “حالة من الاستنفار والجاهزية أُعلنت داخل الحقل، فيما تواصل القوات الأمنية التنسيق مع فريق حماية كورمور لإجراء مسح ومتابعة جوية للمنطقة".

وكان حقل كورمور قد تعرّض في 2 شباط/فبراير 2025 لهجوم سابق عبر طائرة مسيّرة مجهولة، دون وقوع خسائر بشرية.

ويُعد حقل كورمور واحداً من أكبر الحقول الغازية في إقليم كوردستان، ويقع ضمن ناحية قادر كرم بقضاء چمچمال، ويمتد بطول 33 كيلومتراً وبعرض 4 كيلومترات. وقد بلغت احتياطاته المؤكدة حتى عام 2022 نحو 9.2 تريليونات قدم مكعب، فيما يبلغ إنتاجه اليومي 452 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، و22 ألف برميل من غاز الكوندنسيت، و1050 طناً من غاز النفط المسال (LPG).