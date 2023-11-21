السليمانية.. استبعاد مدير فرع مصرف TBI بسبب صرف صكين بمليارات الدنانير

شفق نيوز/ اعلن النائب سوران عمر، اليوم الثلاثاء، عن استبعاد مدير فرع محافظة السليمانية لمصرف TBI بسبب قيامه بصرف صكين بمبالغ كبيرة.

وكتب عمر في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه طالب مدير فرع المصرف التجاري العراقي TBI في السليمانية بالاستقالة بسبب قيامه بصرف صكين مصرفيين بمبلغ 3 مليارات و700 مليون دينار و100 ألف دولار وذلك لحين حسم قضيته في محكمة النزاهة.

واشار البيان الى انه تم الان استبعاد مدير الفرع، لافتا الى ان التحقيقات في ملفه تجري الآن في محكمة نزاهة كركوك من اجل معاقبة كل المسؤولين عن هذا الموضوع.