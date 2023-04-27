السليمانية .. اختلاف الرأي الطبي بشأن سبب السحايا في الإقليم والنتيجة: "إصابات مرتفعة" بين الأطفال

شفق نيوز / أعلنت ادارة مستشفى السليمانية للأطفال، اليوم الخميس، إن معدل الإصابة بالتهاب السحايا عند الأطفال مرتفع، فيما لفتت الى اختلاف الرأي الطبي بشأن سبب المرض.

وقال مدير مستشفى السليمانية للأطفال الدكتور بشدار عبد الله في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "نتائج اللقاء العلمي اليومي للجان المختصة ونتائج الفحوصات وأعراض المرض والتعافي المبكر للأطفال تشير إلى أن المرض فيروسي"، مبيناً أن "معدل الإصابة بالتهاب السحايا عند الأطفال مرتفع".

وأضاف أن "لجنة وزارة الصحة العراقية لديها رأي مختلف وتقول إنه يتعين عليهم انتظار نتائج تحاليلهم لأن التهابات السحايا قد تكون بكتيرية".

وحث الدكتور بشدار المواطنين على "توخي اليقظة وضرورة زيارة أي طفل مشتبه به إلى المستشفى لتشخيص المرض لتلقي العلاج المبكر وتجنب أي عواقب أو ظروف سيئة".

وكانت وزارة الصحة في اقليم كوردستان أكدت، يوم أمس الأربعاء، أن مرض السحايا تحت السيطرة، فيما شددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية.

وأكدت إدارة مستشفى "الدكتور جمال أحمد رشيد" للأطفال في السليمانية، أول أمس الثلاثاء، أن الكوادر الطبية بالمحافظة، رجحت أن المرض المنتشر بين الأطفال حالياً هو مرض فيروسي وبالتالي يسهل علاجه، داعية الآباء إلى تحمل المسؤولية ومنع اختلاط أطفالهم بالآخرين.

وقال مدير المستشفى، الدكتور بشدار عبد الله، في مؤتمر صحفي، إن "مرض السحايا ليس جديداً وهو موجود منذ مئات السنين، لكن الجديد هو الزيادة المفاجئة في عدد الحالات".

وأعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، يوم الاثنين 24 نيسان 2023، تشكيل لجنة طبية لمتابعة انتشار مرض السحايا في حلبجة، حيث ستقوم اللجنة بزيارة مستشفيات المحافظة للوقوف على أسباب انتشار مرض السحايا لدى الأطفال هناك".

وبلغ عدد الأطفال المصابين بمرض السحايا حتى الآن إلى 40 طفلاً، وسط ترجيحات رسمية بارتفاع العدد، بحسب مديرية صحة حلبجة.