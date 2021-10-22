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السليمانية .. احتمالية إغلاق المدارس والأوساط التعليمية تعود للمشهد جراء توحش كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-22T12:00:36+0000
السليمانية .. احتمالية إغلاق المدارس والأوساط التعليمية تعود للمشهد جراء توحش كورونا

شفق نيوز/ بعد تزايد عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية بدأت معها تظهر شائعات حول اغلاق المدارس والأوساط التعليمية مرة أُخرى إلا أنه لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة التربية في إقليم كوردستان حول ما يتم تداوله.

بدوره علق المدير العام لصحة السليمانية الدكتور صباح هورامي على تلك الشائعات قائلا: إن إحتمالات اغلاق الأوساط التعليمية ضعيفة جدا.

وقال في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، إن التطعيم الإجباري هو الحل الوحيد لاستمرار العملية التعليمية وعدم تعرضها لإشكالات، مردفا بالقول: يتعين على مديرية التربية العامة للسليمانية، وغيرها من المؤسسات الحكومية في الإقليم أن تجبر موظفيها على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا

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